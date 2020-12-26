Майже 300 книг про Гаррі Поттера хотіли незаконно вивезти у Росію: фото, відео контрабанди
Прикордонники на Харківщині запобігли спробі контрабанди. Зловмисники намагалися незаконно перевезти до Росії понад 250 книг про Гаррі Поттера та запчастини до тракторів.
Як викрили зловмисників
Спробу контрабанди у Росію зупинили військові відділу "Веселе" Харківського загону. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
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Про можливе незаконне переміщення товарів заздалегідь дізнався дільничний інспектор прикордонників. Через це на контрабандистів чекав наряд. Біля Борисівки він зупинив для перевірки "ВАЗ-2121".
В автомобілі перебували 2 громадян України.
У машині порушників виявили
- майже 3 сотні книг;
- 3 турбіни до тракторної техніки.
Що з'ясували про контрабандистів
- Чоловіки проживають у Харкові.
- За гроші вони погодились незаконно перемістити з України у Росію 275 книг про Гаррі Поттера та запчастини до тракторів.
- Зі слів чоловіків, за цю оборудку їм пообіцяли заплатити по 200 доларів.
Що буде далі
- На українців склали адміністративні матеріали за спробу незаконного перетину кордону. Рішення за ними винесе суд.
- Книги, попередньо оцінені у 80 тисяч гривень, та запчастини передадуть до компетентних органів.
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У Росію хотіли незаконно провезти книги та запчастини: Фото Держприкордонслужби
На Харківщині припинили спробу контрабанди книжок і запчастин до тракторів: відео
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