Прикордонники на Харківщині запобігли спробі контрабанди. Зловмисники намагалися незаконно перевезти до Росії понад 250 книг про Гаррі Поттера та запчастини до тракторів.

Як викрили зловмисників

Спробу контрабанди у Росію зупинили військові відділу "Веселе" Харківського загону. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Читайте також 700 кілограмів бурштину: на Житомирщині затримали мікроавтобус з контрабандою – фото

Про можливе незаконне переміщення товарів заздалегідь дізнався дільничний інспектор прикордонників. Через це на контрабандистів чекав наряд. Біля Борисівки він зупинив для перевірки "ВАЗ-2121".

В автомобілі перебували 2 громадян України.

У машині порушників виявили

майже 3 сотні книг;

3 турбіни до тракторної техніки.

Що з'ясували про контрабандистів

Чоловіки проживають у Харкові.

За гроші вони погодились незаконно перемістити з України у Росію 275 книг про Гаррі Поттера та запчастини до тракторів.

Зі слів чоловіків, за цю оборудку їм пообіцяли заплатити по 200 доларів.

Що буде далі

На українців склали адміністративні матеріали за спробу незаконного перетину кордону. Рішення за ними винесе суд.

Книги, попередньо оцінені у 80 тисяч гривень, та запчастини передадуть до компетентних органів.

Зверніть увагу Собаки на сторожі закону: скільки порушників допомогли затримати чотирилапі у 2020 році

У Росію хотіли незаконно провезти книги та запчастини: Фото Держприкордонслужби

На Харківщині припинили спробу контрабанди книжок і запчастин до тракторів: відео