Патрульні 25 грудня у Новоград-Волинському районі примусово зупинили мікроавтобус Nissan. Водій ігнорував вимогу поліцейських зупинитись, а тому їм довелось його наздоганяти. Як виявилось згодом, водій перевозив 27 мішків з камінням, схожим на бурштин.

Водій порушував ПДР

Подія трапилась приблизно о 20:00 на трасі Київ-Чоп, поблизу села Повчино. Патрульним довелось зупинити автомобіль після того, як 51-річний житель Чернівецької області порушив кілька правил дорожнього руху, повідомляє Нацполіція.

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Контрабанду знайшли вже після того, як наздогнали водія-порушника.

Контрабандист пропонував хабар

Водій пропонував патрульним 1000 євро. За ці гроші хотів, аби правоохоронці не перешкоджали йому продовжувати рух.

Слідчо-оперативна група Новоград-Волинського відділу поліції задокументували кримінальні правопорушення. Вони відкрили 2 провадження:

щодо незаконного перевезення;

щодо надання неправомірної вигоди.

Каміння у мішках вилучили та передали на відповідальне зберігання до Нацполіції Житомирщини. Експерти його досліджуватимуть.



Мікроавтобус зупинили примусово / Фото Нацполіція



Мішки з бурштином конфіскували / Фото Нацполіція

Також поліцейські з'ясовують походження та призначення вантажу.