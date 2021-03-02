Повна недовіра до міністра, – Стефанішина відповіла на чутки про щеплення Степанова вітамінами

Джерело:24 канал
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно вакцинувався препаратом Covishield 1 березня. Однак серед українців є ті, хто очільнику МОЗ не вірить й переконані, що вклоли йому звичайні вітаміни.
Напередодні за один день у МОЗі внесли зміни до наказу, "щоб міністр своїм прикладом показав, що вакцина є безпечною, ефективною і якісною". Про це розповіла членкиня комітету Верховної Ради Ольга Стефанішина.
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На думку Стефанішиної, це треба було показувати не лише прикладом міністра, а проводити роз'яснювальну кампанію протягом кількох останніх місяців. "Щоб показати, що цю вакцину виготовили на величезному технологічному інституті, де препарати замовляє і влада Канади. Не потрібно того боятись", – пояснила вона.
Контакт Максима Степанова з людьми – втрачений. Довіри немає. Ця люди нормальної кампанії вакцинації провести не зможе,
– наголосила народна обранка.
Вона зазначила, що Степанов сказав, що вакцинацію надолужать завдяки мобільним бригадам. "Це те саме, що в нас було з тестуванням рік тому. Ми рік налагоджували програму тестування. Якщо і з вакцинацією треба буде рік налагоджувати нормальні темпи – це буде соромно", – наголосила Стефанішина.
За словами нардепки, через те, що МОЗ не справилось з роз'яснювальною роботу, ми знову маємо проблему. "Вчора спостерігали як міністр вакцинувався, але серед людей багато недовіри, багато хейту. Люди підозрюють, що він вакцинувався вітамінами. Повна недовіра до цього міністра існує", – зауважила вона.
На думку Стефанішиної, програма вакцинації провалена. "Ми маємо навіть доставлену вакцину, але через те, що МОЗ не вело нормальну комунікаційну роз'яснювальну кампанію у останні місяці, і навіть зараз її не веде, стається багато відмов. Невже не можна було переконати лікарів?", – зазначила вона.
Стефанішина пояснила, що суть внесення змін до наказу МОЗ щодо залишків вакцини, є зрозумілою. Вона зазначила, що "це робиться, щоб вже хоч якось популяризувати вакцинацію. Мовляв, публічні діячі також роблять вакцинацію. Закликати людей."Нагадаємо. Згідно з наказом МОЗ, залишками вакцини тепер вакцинуватимуть не лише топчиновників, наприклад, як Максима Степанова, а й громадських діячів. Мовиться про громадських та релігійних діячів, однак незрозуміло, як буде формуватись черга. З самого початку цих груп населення у плані щеплення не було.
Не треба було зміни в наказ вносити, а требу було працювати з лікарями, щоб вони хотіли вакцинуватись і своїм прикладом показували українцям, що вакцинація – це безпечно,
– зауважила членкиня комітету Верховної Ради.
Нардепка розповіла, що "нещодавно було дослідження, яке довело, що лише 2,3% українців будуть зважати на думку громадських діячів. Більше на думку українців впливають родичі, знайомі, лікарі".
Що Ольга Стефанішина думає про вакцинацію в Україні: дивіться відео