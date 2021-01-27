Консульство Угорщини на Закарпатті отримало листа з погрозами: деталі
Працівники консульства Угорщини в місті Берегово отримали лист із погрозами. Вони звернулися до правоохоронців, ті відкрили справу.
Джерело: МВС України
Поліцейські Закарпаття розпочали розслідування за фактом погроз українцям угорського походження. Цікаво, що такі погрози до консульства надходять вже не вперше.
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Що відомо про лист
- Анонімний лист надійшов на електронну скриньку консульства.
- У ньому мовиться про погрози співробітникам представництва Угорщини та й загалом українцям угорського походження.
- Слідчі поліції Закарпаття відкрили справу за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності, поєднані з погрозами.
- Якщо зловмисника розшукають, йому загрожуватиме до 5 років тюремного терміну.
Конфлікт між Україною та Угорщиною: коротко
- 28 вересня 2017 року в Україні набув чинності закон "Про освіту", який визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Водночас, відповідно до освітньої програми, одна або кілька дисциплін можуть викладатися на двох й більше мовах.
- Угорщина заявила, що цей закон нібито обмежує права національних меншин та почала блокувати засідання Україна – НАТО.
- Верховна Рада 16 січня 2020 року ухвалила закон "Про повну загальну середню освіту", який регулює надання середньої освіти мовами національних менших.
- Тоді в МЗС висловили сподівання, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО на високому рівні.
- Але потім виник ще один скандал. Після місцевих виборів в Україні у 2020 році Україна заборонила в'їзд двом угорським посадовцям, які агітували за кандидатів на Закарпатті.
- СБУ провела обшуки в угорському благодійному фонді через підозру у загрозі порушення суверенітету України.
- В МЗС Угорщини відреагували досить різко. Сійярто просив відправити на Закарпаття місію ОБСЄ та поскаржився на Україну на засіданні Ради Європи.
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