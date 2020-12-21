Конструкція незрозуміла, – Бутусов розповів про співбесіду в Міноборони
Юрій Бутусов заявив, що конструкція посади позаштатного радника очільника Міноборони України є трошки незрозумілою. Невідомо, чи здатне міністерство бути достатньо відкритим для журналістів.
Необхідною умовою є відповідальність за проблеми, про які мовиться у публікаціях журналіста – саме для перевірки відповідних умов він встановив для посади термін у 2 місяці. Про це Юрій Бутусов розповів в ефірі 24 каналу.
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Він зауважив, що писатиме журналістські матеріали, у яких повідомлятиме міністра оборони про наявні у його відомстві проблеми. Водночас він додав, що ніяких завдань йому не ставили.
Деталі співбесіди
Журналіст розповів, що Міністерство оборони України запропонувало йому посади керівників двох департаментів до управлінь – невеличких підрозділів, яким потрібні профільні спеціалісти. Зокрема, начальника управління нормативно-методичного забезпечення земельних ресурсів і нерухомості, що не є журналістським профілем, сказав він.
Головний редактор "Цензор.НЕТ" додав, що йому також запропонували посаду у інформаційній структурі Міноборони. Однак він сказав, що оскільки міністр в принципі не дає інтерв'ю журналістам, то йому це не потрібно.
Йому треба більше спілкуватися з журналістами, тоді буде якийсь сенс у залученні журналістів до роботи,
– сказав Юрій Бутусов.
За його словами, посаду позаштатного радника йому запропонували на громадських засадах, тобто з метою покращення інформаційного висвітлення, ймовірно – щоб збільшити кількість публікацій. "Тому, звичайно, я погодився на це, якщо я дійсно потрібен міністру і мене викликали через ЗМІ", – сказав журналіст.
Що цьому передувало
- 8 грудня Міноборони публічно запропонувало посаду у відомстві головному редактору сайту "Цензор.НЕТ" Юрію Бутусову.
- Журналіст заявив, що приймає відповідну пропозицію та запропонував свою програму.
- Вже 10 грудня стало відомо, що в Міноборони не знайшли для Бутусова вакансії, яка б відповідала "рівню його амбіцій".
- Головний редактор сайту "Цензор.НЕТ" на своїй сторінці у фейсбуці перед співбесідою вимагав зустрітися безпосередньо з очільником міністерства Андрієм Тараном.
- Згодом він заявив, що вимагає вибачень і має намір судитись проти Міністерства оборони.
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