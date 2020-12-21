Юрій Бутусов заявив, що конструкція посади позаштатного радника очільника Міноборони України є трошки незрозумілою. Невідомо, чи здатне міністерство бути достатньо відкритим для журналістів.

Необхідною умовою є відповідальність за проблеми, про які мовиться у публікаціях журналіста – саме для перевірки відповідних умов він встановив для посади термін у 2 місяці. Про це Юрій Бутусов розповів в ефірі 24 каналу.

Читайте також Журналіст Бутусов прийняв пропозицію стати позаштатним радником міністра оборони

Він зауважив, що писатиме журналістські матеріали, у яких повідомлятиме міністра оборони про наявні у його відомстві проблеми. Водночас він додав, що ніяких завдань йому не ставили.

Деталі співбесіди

Журналіст розповів, що Міністерство оборони України запропонувало йому посади керівників двох департаментів до управлінь – невеличких підрозділів, яким потрібні профільні спеціалісти. Зокрема, начальника управління нормативно-методичного забезпечення земельних ресурсів і нерухомості, що не є журналістським профілем, сказав він.

Головний редактор "Цензор.НЕТ" додав, що йому також запропонували посаду у інформаційній структурі Міноборони. Однак він сказав, що оскільки міністр в принципі не дає інтерв'ю журналістам, то йому це не потрібно.

Йому треба більше спілкуватися з журналістами, тоді буде якийсь сенс у залученні журналістів до роботи,

– сказав Юрій Бутусов.

За його словами, посаду позаштатного радника йому запропонували на громадських засадах, тобто з метою покращення інформаційного висвітлення, ймовірно – щоб збільшити кількість публікацій. "Тому, звичайно, я погодився на це, якщо я дійсно потрібен міністру і мене викликали через ЗМІ", – сказав журналіст.

Зверніть увагу! Юрій Бутусов після зустрічі у Міністерстві оборони України вирішив стати позаштатним радником очільника відомства Андрія Тарана. На посаді журналіст планує бути 2 місяці.

Що цьому передувало