У Конотопі завершились вибори мера: яка явка

У Конотопі 24 січня обирали мера. Попередній міський очільник Олександр Луговий помер від коронавірусу. Явка на час закриття дільниць становила 30,8%.
Загалом за нового мера міста проголосували 18 516 осіб. Про це інформує рух ЧЕСНО у фейсбуці.
До теми Фальшиві журналісти і "загадковий" автобус: які порушення зафіксували під час виборів у Конотопі
Порушень у день виборів, за інформацією ЧЕСНО, попередньо нарахували лише сім. Серед найвагоміших – втручання у роботу комісій, розірваний бюлетень та порушена таємниця голосування.Зверніть увагу! У жовтні 2020 року на виборах мера Конотопа переміг Олександр Луговий. Проте політик занедужав на коронавірус і помер 16 листопада. Після цього у місті призначили повторне голосування.