У Конотопі завершились вибори мера: яка явка

24 січня 2021 , 22:07
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У Конотопі 24 січня обирали мера. Попередній міський очільник Олександр Луговий помер від коронавірусу. Явка на час закриття дільниць становила 30,8%.

Участь у голосуванні взяли понад 18 тисяч осіб

Загалом за нового мера міста проголосували 18 516 осіб. Про це інформує рух ЧЕСНО у фейсбуці.

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Хто змагався за посаду мера:

  • Наталія Губенко, самовисуванка;
  • Сергій Завгородній, самовисуванець;
  • Юрій Павлов, партія "Пропозиція";
  • Микола Пасько, самовисуванець;
  • Інна Пащенко, самовисуванка;
  • Артем Семеніхін, "Свобода";
  • Оксана Ульянченко, самовисуванка.

Порушень у день виборів, за інформацією ЧЕСНО, попередньо нарахували лише сім. Серед найвагоміших – втручання у роботу комісій, розірваний бюлетень та порушена таємниця голосування.

Зверніть увагу! У жовтні 2020 року на виборах мера Конотопа переміг Олександр Луговий. Проте політик занедужав на коронавірус і помер 16 листопада. Після цього у місті призначили повторне голосування.