У Конотопі завершились вибори мера: яка явка
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У Конотопі 24 січня обирали мера. Попередній міський очільник Олександр Луговий помер від коронавірусу. Явка на час закриття дільниць становила 30,8%.
Участь у голосуванні взяли понад 18 тисяч осіб
Загалом за нового мера міста проголосували 18 516 осіб. Про це інформує рух ЧЕСНО у фейсбуці.
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Хто змагався за посаду мера:
- Наталія Губенко, самовисуванка;
- Сергій Завгородній, самовисуванець;
- Юрій Павлов, партія "Пропозиція";
- Микола Пасько, самовисуванець;
- Інна Пащенко, самовисуванка;
- Артем Семеніхін, "Свобода";
- Оксана Ульянченко, самовисуванка.
Порушень у день виборів, за інформацією ЧЕСНО, попередньо нарахували лише сім. Серед найвагоміших – втручання у роботу комісій, розірваний бюлетень та порушена таємниця голосування.
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