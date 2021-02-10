Колишнім народним обранцям від "Блоку Петра Порошенка" підготували проєкти підозр. Мовиться про Ігоря Кононенка та Олександра Грановського.

Як пояснив директор НАБУ Артем Ситник, у прокурорів поки що різне бачення щодо обсягу доказів.

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Саме тому проєкти підозр наразі офіційно ще не погоджені, пояснив очільник антикорупційного відомства.

Коротко про Кононенка та Грановського

На початку січня НАБУ викликало на допит Ігоря Кононенка. Він є свідком у справі про видачу за заниженою вартістю спеціального дозволу на користування державними надрами на Полтавщині.

Довідка. Ігор Кононенко – фігурант низки журналістських розслідувань. Зокрема, його підозрювали в участі у масштабних махінаціях в енергетичній сфері.

Зауважимо, що у березні 2020 року НАБУ та САП оголосили низку підозр через справу "Одеського припортового заводу" 4 людей. Серед підозрюваних була експомічниця Грановсього.

Довідка. Коли при владі був Порошенко, у ЗМІ Грановського називали "смотрящим" за прокуратурою, судами та СБУ. Сам політик цю інформацію спростовував.