Екснардепам від БПП Кононенку та Грановському підготували проєкти підозр
Колишнім народним обранцям від "Блоку Петра Порошенка" підготували проєкти підозр. Мовиться про Ігоря Кононенка та Олександра Грановського.
Джерело:24 канал
Як пояснив директор НАБУ Артем Ситник, у прокурорів поки що різне бачення щодо обсягу доказів.
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Саме тому проєкти підозр наразі офіційно ще не погоджені, пояснив очільник антикорупційного відомства.
Коротко про Кононенка та Грановського
На початку січня НАБУ викликало на допит Ігоря Кононенка. Він є свідком у справі про видачу за заниженою вартістю спеціального дозволу на користування державними надрами на Полтавщині.
Зауважимо, що у березні 2020 року НАБУ та САП оголосили низку підозр через справу "Одеського припортового заводу" 4 людей. Серед підозрюваних була експомічниця Грановсього.
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