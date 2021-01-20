Через пів року після звільнення Холодницького: конкурсна комісія почала відбір голови САП
Конкурсна комісія нарешті почне відбір нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Обирати кандидата на цю посаду почнуть з 25 січня.
Комісія вже затвердила ключові документи про порядок своєї роботи. Про це інформує у фейсбуці Центр протидії корупції.
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Що відомо про конкурс
Як зазначили в організації, під час обрання кандидатів 2 голоси обов'язково мають бути від авторитетних міжнародних експертів у складі Комісії. Вони, на думку Центру, не допустять кандидатів із необґрунтованим майном або недоброчесним професійним минулим.
Сподіваємося, що конкурс пройде успішно, а зашкварені кандидати навіть не думатимуть на нього подаватися, бо який сенс,
– мовиться у дописі.
Що відомо про відставку Холодницького
- 21 серпня 2020 року Назар Холодницький пішов у відставку з посади голови САП. Відповідну заяву підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова.
- За його словами, причиною звільнення став тиск з боку держави на антикорупційні органи. Він заявив, що Офіс Президента хоче підпорядкувати собі САП та НАБУ, щоб мати на них вплив.
- Новим виконувачем обов'язків голови САП став Максим Грищук.
- Виконувач обов'язків директора НАБУ Артем Ситник зазначив, що Холодницький звільнився, тому що його час перебування на посаді закінчився.
- На необхідності прозорого та політично нейтрального відбору керівників антикорупційних органів наголосили посли країн "сімки".
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