Конкурсна комісія нарешті почне відбір нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Обирати кандидата на цю посаду почнуть з 25 січня.

Комісія вже затвердила ключові документи про порядок своєї роботи. Про це інформує у фейсбуці Центр протидії корупції.

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Що відомо про конкурс

Як зазначили в організації, під час обрання кандидатів 2 голоси обов'язково мають бути від авторитетних міжнародних експертів у складі Комісії. Вони, на думку Центру, не допустять кандидатів із необґрунтованим майном або недоброчесним професійним минулим.

Сподіваємося, що конкурс пройде успішно, а зашкварені кандидати навіть не думатимуть на нього подаватися, бо який сенс,

– мовиться у дописі.

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