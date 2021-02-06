Чутки про конфлікт очільника парламенту Дмитра Разумкова з президентом Володимиром Зеленським не припиняються. Сам спікер Ради таку інформацію спростовує.

Разумков запевнив, що точно є "людиною команди". До того ж, за його словами, вже багато разів доводив це.

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Раніше Разумкова вже питали, чи є він членом команди Зеленського – в інтерв'ю Наталії Влащенко в ефірі одного з українських телеканалів. Тоді прямо він так і не відповів.

Тож на уточнювальне питання, чи має він на увазі саме команду президента Зеленського цього разу, голова Верховної Ради відповів вже схвально.

Так, звісно. Ми всі однією командою прийшли, починали в далекому 2018 році,

– наголоси він.

"Коли мені розповідають зараз, якою має бути команда та що робити, я багатьох з них не пам'ятаю у цій команді в офісі на Новоселицькій (перший штаб "Слуги народу" – 24 канал)", – додав він.

Про конкуренцію із Зеленським

Разумков наголосив, що команда — це насамперед ідеї та принципи, з якими усі заходили – і в ОП, і у Кабмін. Якщо ж вони починають порушуватися, це погано, допускати такого не можна.

Крім цього, спікера парламенту запитали, чи вважає він себе конкурентом Зеленського. Той відповів, що краще конкурувати у хороших справах та у хороших досягненнях для країни.

Зверніть увагу! Раніше Разумков заявив, що підтримує політику у багатьох питаннях, проте не у всіх. Однак підкреслив, що саме у дискусіях народжується істина.