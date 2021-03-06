У Конгресі США висловили занепокоєння щодо реформ в Україні – Голос Америки

У США відбувалась зустріч Антлантичної ради щодо політики, яку Джо Байдан має впроваджувати до України. Конгресвумен Марсі Каптур висловила своє занепокоєння щодо ситуації в Україні.

Вона зазначила, що її глибоко турбує "надзвичайний відклад у проведенні реформ". Також вона заявила, що клас олігархів в Україні "впивається зубами ще сильніше".

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За словами Каптур, основні державні інституції України перебувають під тиском. Зокрема, мовиться про Службу безеки та Антикорупційне бюро розслідувань. "Ми маємо демонструвати жорстку любов до української влади", – закликала конгресвумен.

Санкції проти Коломойського

Уряд США ввів санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського, а також проти його дружини і дітей, тепер в'їзд у країну їм заборонений. Підставою для цього стала діяльність Коломойського на посаді голови Дніпропетровської області у 2014 – 2015 роках.

У Офісі Президента таке рішення США підтримали. В ОП заявили, що потрібно долати систему, у якій домінують олігархи.

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