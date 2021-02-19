Конгрес США схвалив перший транш безпекової допомоги Україні

Конгрес США ухвалив рішення про надання першого траншу безпекової допомоги Україні. Відповідне питання обговорили міністри оборони України та США Андрій Таран та Ллойд Остін у телефонному режимі.

Очільники оборонних відомств також обговорили питання оборонної реформи в Україні та прогресу з ключових напрямків.

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Про що вдалося домовитися Україні та США

Перш за все, Андрій Таран привітав американського колегу з призначенням на посаду й ознайомив із безпековою ситуацією в Україні. Водночас міністр оборони США підтвердив продовження підтримки ЗСУ в межах Ініціативи безпекової допомоги.

Ми вдячні народові та уряду США за непохитну допомогу та участь у посиленні стійкості України проти зовнішніх загроз і сприяння наближенню до повноправного членства в НАТО,

– наголосив Таран.

Остін зі свого боку подякував за продовження участі українських сил у складі міжнародних операцій. Сторони детально зупинилися на практичних кроках реалізації статусу України як партнера НАТО з розширеними можливостями. Також Ллойд Остін поінформував про схвалення Конгресом США першого траншу допомоги з боку американських партнерів.

Зауважимо, що раніше Остін заявляв, що підтримка України у сфері безпеки й оборони на тлі її протистояння агресії Росії залишатиметься пріоритетом для Сполучених Штатів. За словами Остіна, він виступає за надання летальної допомоги, "щоб забезпечити Україну озброєнням, необхідним для захисту".