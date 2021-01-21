У Конго 18 січня загинув український миротворець Мулявка Олександр. Він був старшим лейтенантом 11 окремої бригади армійської авіації "Херсон".

Він служив у вертолітному загоні Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго. Про на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба 11 бригади армійської авіації Збройних сил України.

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Ми завжди пам'ятатимемо тебе! Вічна пам'ять,

– мовиться у повідомленні.

Військові ЗСУ висловили співчуття батькам, рідним та друзям Мулявки, які втратили сина, друга, побратима.



Мулявка Олександр / пресслужба 11 бригади армійської авіації ЗСУ

Смерть молодого героя вразила українців. Під постом вони залишили багато коментарів. Пропонуємо переглянути найщемливіші:

"Тепер назавжди з небом";

"Дуже шкода, молодий, ще все життя було попереду";

"Рідненький, чому ти пішов".

Втрати ЗСУ у Конго

У листопаді 2020 року у Конго від коронавірусу пішов з життя український військовий, який був у складі місії ООН.