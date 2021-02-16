У США загострення на Донбасі назвали яскравим нагадуванням того, що конфліктом на сході України керує Росія. Саме вона несе відповідальність перед загиблими та пораненими.

Кремль спровокував та продовжує розпалювати цей конфлікт. Відповідну заяву опублікували на сайті американської місії при ОБСЄ.

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Там зауважили, що місія уважно стежить за повідомленнями про порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Після нетривалого періоду відносної тиші знову зафіксували низку порушень.

Активізація бойових дій демонструє, що Росія здатна нарощувати насильство в Україні, коли їй заманеться. Це яскраве нагадування про те, що Росія управляє конфліктом в Україні,

– наголосили у заяві.

У заяві також зазначили, що загострення ситуації на Донбасі підкреслює необхідність виконання мінських угод, насамперед – щодо виведення російських сил з території України.

"Ми шкодуємо про те, що цивільні особи, багато з яких літні чи немічні, продовжують без потреби страждати на контрольних пункту в'їзду-виїзду уздовж лінії зіткнення", – також мовиться там.

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Місія США при ОБСЄ закликала Росію вступити у сумлінні мирні переговори та негайно відкрити пропускні пункти у районах, які вона тимчасово контролює (у Золотому та Щасті – 24 канал).

Загострення на Донбасі: що відомо

Від початку 2021 року на Донбасі загинули 11 українських військових. Окупанти все частіше відкривають прицільний вогонь по позиціях ЗСУ.

14 лютого троє бійців 59-ої окремої мотопіхотної бригади підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. На жаль, врятувати їх не вдалося.

Через загострення ситуації на фронті Тристороння контактна група анонсувала 2 зустрічі у режимі онлайн. Вони відбудуться 16 та 17 лютого.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу