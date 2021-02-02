Зеленський втратив управління над сектором оборони, – Бутусов про конфлікт між генералами
Ймовірний конфлікт між міністром оборони Андрєм Тараном і керівником Генштабу Збройних Сил Русланом Хомчаком набирає обертів. Втім, прямий вплив на них має президент Володимир Зеленський як головнокомандувач.
Джерело: 24 канал
Про це сказав головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов у прямому ефірі. Він вважає, що президент не хоче розбиратися з проблемами армії.
Увага Через скандали у Міноборони, волонтери забезпечують фронт технологіями, – Бутусов
"Насправді основна причина – це втрата управління над силами оборони з боку головнокомандувача президента Володимира Зеленського. Він не приділяє будь-якої серйозної уваги питанням обороноздатності країни", – сказав Бутусов.
За його словами, фактично, керівники різних силових структур та структур оборони діють самі по собі й не підпорядкованій якійсь одній стратегії чи плану. Тож, щоб добитися правди, треба емоційно вплинути на президента.
Наслідки конфлікту
Наслідками цього хаосу є те, що сотні принципових питань оборони не вирішуються, наголосив журналіст. Зокрема, і щодо таких питань:
- авіатранспортних перевезень;
- оборонного планування держзакупівель озброєння;
- проблеми фінансування;
- розроблення дослідно-конструкторських робіт, зокрема, автоматизованих систем управління.
Керівники силових структур зайняте війною між собою набагато більше, ніж війною з ворогом,
– зазначив Бутусов.
І додав, що крім громадської думки інших інструментів впливу на владу не існує. А такий конфлікт показує, що офіцери між собою не комунікують, як і з президентом.
Дивіться відео 24 каналу: Бутусов прокоментував конфлікт між Тараном та Хомчаком
Конфлікт між Тараном та Хомчаком: що відомо
- Між міністром оборони Андрієм Тараном та головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком триває конфлікт. З чого почалась генеральська сварка – достеменно невідомо. Втім нині між очільником міністерства та генштабу безліч судових справ.
- Хомчак через суд відмовляється виконувати накази міністра оборони. Зокрема, подав позов про те, що заборона на комерційні рейси позбавляє армію коштів.
- Натомість міністр звернувся до ДБР, аби ті зайнялися розслідуванням роботи Хомчака. Зокрема, чи немає корупції у військовій авіації, держзакупівлях та медичній сфері.
- Останнім часом командувач генштабом та міноборони між собою навіть не розмовляють. Так, гальмують низку рішень та процесів у оборонній галузі.
- Залагоджувати конфлікт тепер будуть політики. Їх запросять на засідання Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки для з'ясування обставин їхніх сварок.
- В Офісі Президента розглядають ідею їх обох звільнити. Однак проти звільнення посадовців виступає глава МВС Арсен Аваков.
Поділитися новиною