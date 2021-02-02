Ймовірний конфлікт між міністром оборони Андрєм Тараном і керівником Генштабу Збройних Сил Русланом Хомчаком набирає обертів. Втім, прямий вплив на них має президент Володимир Зеленський як головнокомандувач.

Джерело: 24 канал

Про це сказав головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов у прямому ефірі. Він вважає, що президент не хоче розбиратися з проблемами армії.

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"Насправді основна причина – це втрата управління над силами оборони з боку головнокомандувача президента Володимира Зеленського. Він не приділяє будь-якої серйозної уваги питанням обороноздатності країни", – сказав Бутусов.

За його словами, фактично, керівники різних силових структур та структур оборони діють самі по собі й не підпорядкованій якійсь одній стратегії чи плану. Тож, щоб добитися правди, треба емоційно вплинути на президента.

Наслідки конфлікту

Наслідками цього хаосу є те, що сотні принципових питань оборони не вирішуються, наголосив журналіст. Зокрема, і щодо таких питань:

авіатранспортних перевезень;

оборонного планування держзакупівель озброєння;

проблеми фінансування;

розроблення дослідно-конструкторських робіт, зокрема, автоматизованих систем управління.

Керівники силових структур зайняте війною між собою набагато більше, ніж війною з ворогом,

– зазначив Бутусов.

І додав, що крім громадської думки інших інструментів впливу на владу не існує. А такий конфлікт показує, що офіцери між собою не комунікують, як і з президентом.

Дивіться відео 24 каналу: Бутусов прокоментував конфлікт між Тараном та Хомчаком

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