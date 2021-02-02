В Україні виник скандал між міністром оборони Андрієм Тараном та головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком. Зокрема, останнім часом вони не спілкуються, через що гальмують низку надважливих рішень для української армії.

Джерело: 24 канал

Представниця комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Ірина Верещук заявила, що в Офісі Президента знають про конфлікт між військовими генералами. За її словами, там не залишаються осторонь процесів у цій справі.

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Верещук запевнила, що розгортання конфлікту контролюють. Втім, якщо його не вдасться вирішити, то члени профільного комітету звертатимуться до Володимира Зеленського.

Те, що ми сьогодні бачимо, виходить за рамки загальноприйнятого розуміння того, як треба вирішувати конфлікти всередині оборонного відомства,

– наголосила депутатка.

Верещук розповіла, що Тарана та Хомчака запросили на засідання комітету з питань нацбезпеки, яке відбудеться 3 лютого 2021 року. Зокрема, там у закритому режимі заслухають позиції обох сторін.

За її словами, від військових генералів хочуть почути переконливі аргументи та зрозуміти, чи вони усвідомлюють наслідки цього публічного конфлікту.

На думку депутатки, поведінка міністра оборони та командувача ЗСУ є неприпустимою. Однак вона зауважила, що варто таки дочекатися рішення комітету після засідання, адже наразі оцінювати ситуацію без позицій обох сторін несправедливо. Верещук також запевнила, що цей конфлікт не буде затягуватись надовго.

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Депутатка зауважила, що наприкінці 2020 року представники комітету вже зверталися до президента. Зокрема, вони виклали свої аргументи щодо конфлікту в листі та пояснили ситуацію, яка відбувається. Втім, якщо це не допоможе, то члени комітету проситимуть про зустріч із Зеленським.

Що відомо про конфлікт

В Україні розгорнувся скандал між 2 військовими генералами – міністром оборони Андрієм Тараном та головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком.

За деякими даними, останнім часом взагалі вони не спілкуються й гальмують надважливі рішення для армії.

Наразі між Тараном та Хомчаком є значна кількість судових справ та позовів у ДБР. Зокрема, Хомчак через суд відмовився виконувати накази міністра оборони.

У конфлікт втягнутий також особовий склад і групи волонтерів. Нещодавно навіть почали збирати підписи під листом до президента щодо відставки Хомчака.

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