Може нашкодити відносинам з Грузією: між Саакашвілі й послом Долговим виник конфлікт

Між головою Офісу простих рішень Міхеїлом Саакашвілі й послом України в Грузії Ігорем Долговим зав'язався конфлікт. Дипломат розкритикував висловлювання політика, які "можуть нашкодити відносинам з Грузією", а Саакашвілі у відповідь назвав того корупціонером.

Висловлювання Саакашвілі шкодять відносинам з Грузією

Український посол заявив, що заклики Міхеїла Саакашвілі не допомагають Україні вибудувати атмосферу довіри з Грузією та розвивати стратегічне партнерство.

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Звісно, як окрема особа він має право висловлювати свою позицію. Та зараз ситуація з парламентом у Грузії більш-менш стабілізувалася, а в центрі уваги є інші, важливіші питання,

– заявив Ігор Долгов.

Він також висловив сподівання, що висловлювання керівника Офісу простих рішень не нашкодять відносинам з Грузією. Мовляв, наші обидві держави потребують одна одну як сильного й надійного партнера.

Реакція Міхеїла Саакашвілі

У відповідь грузинсько-український політик заявив, що Ігор Долгов звинувачує його лише в тому, що той бореться за свободу грузинського народу.

Я вважаю, що він глибоко корумпований. Я вважаю, що він діє проти українських інтересів, і я буду домагатися того, щоб таких послів не було ні в України, ні в Грузії,

– заявив Міхеїл Саакашвілі у своєму фейсбуці.

Він також підкреслив, що Ігоря Долгова призначив послом ще Петро Порошенко, а в часи Володимира Зеленського він "дивом залишився на посаді".

"Цей той самий Долгов, який в унісон з командою Порошенка проводив роботу, щоб українські народні депутати не поїхали як спостерігачі на вибори в Грузії в жовтні минулого року", – наголосив політик.

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