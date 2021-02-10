Може нашкодити відносинам з Грузією: між Саакашвілі й послом Долговим виник конфлікт
Між головою Офісу простих рішень Міхеїлом Саакашвілі й послом України в Грузії Ігорем Долговим зав'язався конфлікт. Дипломат розкритикував висловлювання політика, які "можуть нашкодити відносинам з Грузією", а Саакашвілі у відповідь назвав того корупціонером.
Джерело:Interpress
Висловлювання Саакашвілі шкодять відносинам з Грузією
Український посол заявив, що заклики Міхеїла Саакашвілі не допомагають Україні вибудувати атмосферу довіри з Грузією та розвивати стратегічне партнерство.
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Звісно, як окрема особа він має право висловлювати свою позицію. Та зараз ситуація з парламентом у Грузії більш-менш стабілізувалася, а в центрі уваги є інші, важливіші питання,
– заявив Ігор Долгов.
Він також висловив сподівання, що висловлювання керівника Офісу простих рішень не нашкодять відносинам з Грузією. Мовляв, наші обидві держави потребують одна одну як сильного й надійного партнера.
Реакція Міхеїла Саакашвілі
У відповідь грузинсько-український політик заявив, що Ігор Долгов звинувачує його лише в тому, що той бореться за свободу грузинського народу.
Я вважаю, що він глибоко корумпований. Я вважаю, що він діє проти українських інтересів, і я буду домагатися того, щоб таких послів не було ні в України, ні в Грузії,
– заявив Міхеїл Саакашвілі у своєму фейсбуці.
Він також підкреслив, що Ігоря Долгова призначив послом ще Петро Порошенко, а в часи Володимира Зеленського він "дивом залишився на посаді".
"Цей той самий Долгов, який в унісон з командою Порошенка проводив роботу, щоб українські народні депутати не поїхали як спостерігачі на вибори в Грузії в жовтні минулого року", – наголосив політик.
Через які заяви Саакашвілі виник скандал
- Наразі в Грузії дещо нестабільна політична ситуація після парламентських виборів 2020 року. Тоді одноосібну більшість у парламенті здобула партія проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі.
- З таким результатом не погоджується значна частина громадян, а також партія Міхеїла Саакашвілі, яка здобула на виборах друге місце.
- Депутати партії третього президента заявили, що складають свої мандати, бо не будуть підігрувати фальсифікаторам виборів, вдаючи дієздатну опозицію.
- Тим часом Міхеїл Саакашвілі висловлює свою підтримку однопартійцям. Щоправда, зважаючи на українське громадянство, грузинська влада говорить про буцімто "зовнішній вплив".
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