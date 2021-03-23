Всі шляхи вирішення конфлікту на Донбасі багато разів обговорювалися і є цілком зрозумілими. Однак Росія не дає зелене світло, щоб у цьому питанні можна було рухатися вперед.

Ситуація на Сході може бути вирішена легко і швидко, якщо Москва політично вирішить дотриматися власних обіцянок і вирішить вивести свої війська. Таку думку в інтерв'ю інтернет-виданню Tyžden розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

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За його словами, способи виведення військ і проведення виборів без участі Москви давно детально продумані. Відтак головне питання – скільки часу потрібно, щоб змусити Росію погодитися припинити конфлікт.

Якщо Росія погодиться зробити це завтра, конфлікт буде завершений за тиждень,

– відзначив міністр закордонних справ України.

Дмитро Кулеба також наголосив, що Володимир Путін розуміє лише силу. Однак потрібно створити такі силові умови, які змусять президента Росії піти на поступки.

"Ми перебуваємо у світі дипломатії та аргументів. Тож сила – це головне, і питання в тому, хто і як зможе її використати", – зазначив дипломат.

Росія готує ескалацію напруженості, – Кулеба

Дмитро Кулеба розповів, що російські ЗМІ нині рясніють повідомленнями, які звинувачують Україну у нібито підготовці до військової ескалації на Донбасі.

Це чиста пропаганда. Це не ми готуємо наступ, а Росія готує ескалацію напруженості,

– наголосив він.

І додав, попри зусилля України, Німеччини та Франції, Росія не поводиться конструктивно в рамках нормандського формату. Також Кремль не погоджується скликати черговий саміт лідерів, щоб оцінити ситуацію та внести пропозиції щодо нових кроків.

Дипломат пригадав, що ситуація на Сході спершу дещо покращилась, коли на Донбасі було встановлено режим припинення вогню. "На жаль, вже з другої половини грудня ми спостерігали погіршення ситуації", – прокоментував він.