Конфлікт через гроші та стріляв ювелір: подробиці вбивства біля супермаркету в Харкові

23 лютого 2021 , 00:15
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Джерело:

преслужба Нацполіції Харківської області

У Харкові біля супермаркету ввечері 22 лютого вбили чоловіка. Правоохоронці вже встановили його особу – це 40-річний житель Харкова (1981 рік народження).

Також поліцейські з'ясували, ким був нападник і знайшли свідків. Слідчі дії тривають

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Інформація від поліції

  • Правоохоронці підтвердили, що чоловіка застрелили.
  • Вбивство сталося у Шевченківському районі Харкова.
  • За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Умисне вбивство". Вона передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
  • Задля затримання зловмисників у місті ввели план "Сирена".
  • Наразі поліцейські здійснюють огляд місця події, збирають речові докази та опитують свідків.
  • На місці працювали керівництво Нацполіції у Харківській області, слідчо-оперативна група та керівництво районного управління поліції, криміналістична лабораторія.

Інші подробиці (дані ЗМІ)

  • Правоохоронці розповіли, що в момент скоєння вбивства вимкнули всі камери зовнішнього спостереження, повідомляє телеграм-канал "Харьков LIVE".
  • За даними видання Newsroom, до вбивства є причетним 40-річний Олександр Ч. У "Харьков LIVE" уточнили, що мовиться про ювеліра Олександра Чепурних. Він є власником компанії "Пантера", що займається виробництвом і реалізацією ювелірних виробів з дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння. Але про причетність Чепурних інформація – не підтверджена.
  • Убитим виявився Борис Б. Його застрелили з травмату в голову.
  • Основна версія слідства – конфлікт через фінанси.

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