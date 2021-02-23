У Харкові біля супермаркету ввечері 22 лютого вбили чоловіка. Правоохоронці вже встановили його особу – це 40-річний житель Харкова (1981 рік народження).

Також поліцейські з'ясували, ким був нападник і знайшли свідків. Слідчі дії тривають Важливо Вбивство біля харківського супермаркету: поліціянти затримали підозрюваного Інформація від поліції Правоохоронці підтвердили, що чоловіка застрелили.

Вбивство сталося у Шевченківському районі Харкова.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Умисне вбивство". Вона передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Задля затримання зловмисників у місті ввели план "Сирена".

Наразі поліцейські здійснюють огляд місця події, збирають речові докази та опитують свідків.

На місці працювали керівництво Нацполіції у Харківській області, слідчо-оперативна група та керівництво районного управління поліції, криміналістична лабораторія. Інші подробиці (дані ЗМІ) Правоохоронці розповіли, що в момент скоєння вбивства вимкнули всі камери зовнішнього спостереження, повідомляє телеграм-канал "Харьков LIVE". За даними видання Newsroom, до вбивства є причетним 40-річний Олександр Ч. У "Харьков LIVE" уточнили, що мовиться про ювеліра Олександра Чепурних. Він є власником компанії "Пантера", що займається виробництвом і реалізацією ювелірних виробів з дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння. Але про причетність Чепурних інформація – не підтверджена. Убитим виявився Борис Б. Його застрелили з травмату в голову. Основна версія слідства – конфлікт через фінанси. До теми У Харкові серед вулиці застрелили чоловіка: ним може бути відомий ювелір Дивіться відео з місця вбивства чоловіка в Харкові