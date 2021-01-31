У селищі Бородіно, що на Одещині, конфлікт між 2 чоловіками завершився стріляниною. У результаті один з учасників суперечки опинився у лікарні з вогнепальними пораненнями.

Джерело: "Думская"

Інцидент трапився на вулиці Миру в селищі Бородіно Болградського району. Там у конфлікт вступили 56-річний та 27-річний чоловіки.

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Деталі суперечки зі стріляниною на Одещині

Сварка швидко стала небезпечною – молодший чоловік дістав травматичний пістолет "Форт" та зробив кілька пострілів у груди та пах своєму опонентові.

у груди та пах своєму опонентові. У результаті потерпілий потрапив до лікарні з кількома вогнепальними пораненнями.

Що кажуть правоохоронці

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.

Однак стрілку запобіжний захід вирішили не обирати.

Інцидент трапився у селищі Бородіно: дивіться карту