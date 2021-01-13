Мережу замилували фото коней Пржевальського, які живуть на території Чорнобильської зони. Ці унікальні тварини занесені до Червоної книги.

Тварини вільно прогулюються територією Чорнобильської зони. Світлини опублікували на фейсбук-сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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"Сніжний привіт від Пржевальців. Готуйте шуби, бо йдуть морози", – мовиться у відповідній публікації.



Коні Пржевальського у Чорнобильській зоні / Фото Станіслава Гуменюка



Рідкісних тварин вдалося сфотографувати взимку / Фото Станіслава Гуменюка



Зимовий "привіт" від коня Пржевальського / Фото Станіслава Гуменюка

Користувачі соцмережі написали, що турбуються за тваринок. Мовляв, мороз для них не страшний, а от сніг може бути небезпечним – оскільки харчуються вони з землі.

Довідка. У "меню" коней Пржевальського – лише трав'яна рослинність. При потребі вони можуть споживати мінімум їжі та витримують перепади спеки та холоду.

Працівники заповідника запевнили, що причин хвилюватися немає – за "критичних умов" коней підгодовують. "Загалом природної кормової бази вистачає і ми не втручаємось", – наголосили вони.

Реакція соцмереж

Зимові фото коней Пржевальського у Чорнобильській зоні викликали багато емоцій у фейсбук-користувачів. Вони також хвалять співробітників заповідника.

"Які гарні коники";

"Красені";

"Ех, якби ж усі заповідники створювали такий якісний контекст (ймовірно, мали на увазі контент – 24 канал), як ви. Дякую";

"Красиві як у казці"