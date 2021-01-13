Рідкісних коней Пржевальського помітили взимку у Чорнобильській зоні: фото
Мережу замилували фото коней Пржевальського, які живуть на території Чорнобильської зони. Ці унікальні тварини занесені до Червоної книги.
Тварини вільно прогулюються територією Чорнобильської зони. Світлини опублікували на фейсбук-сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
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"Сніжний привіт від Пржевальців. Готуйте шуби, бо йдуть морози", – мовиться у відповідній публікації.
Коні Пржевальського у Чорнобильській зоні / Фото Станіслава Гуменюка
Рідкісних тварин вдалося сфотографувати взимку / Фото Станіслава Гуменюка
Зимовий "привіт" від коня Пржевальського / Фото Станіслава Гуменюка
Користувачі соцмережі написали, що турбуються за тваринок. Мовляв, мороз для них не страшний, а от сніг може бути небезпечним – оскільки харчуються вони з землі.
Працівники заповідника запевнили, що причин хвилюватися немає – за "критичних умов" коней підгодовують. "Загалом природної кормової бази вистачає і ми не втручаємось", – наголосили вони.
Реакція соцмереж
Зимові фото коней Пржевальського у Чорнобильській зоні викликали багато емоцій у фейсбук-користувачів. Вони також хвалять співробітників заповідника.
- "Які гарні коники";
- "Красені";
- "Ех, якби ж усі заповідники створювали такий якісний контекст (ймовірно, мали на увазі контент – 24 канал), як ви. Дякую";
- "Красиві як у казці"
Що ще відомо про коней Пржевальського?Це дикий кінь, названий на честь мандрівника Миколи Пржевальського. Поки це – єдиний вид диких коней, які проживають на волі.
У Чорнобильській зоні відчуження проживає дика популяція цих тварин. За оцінками науковців, їхня загальна чисельність там сягає 120 – 150 особин.
Також в Україні коней Пржевальського розводять у заповіднику "Асканія-Нова". Там проживає 93 тварини, це становить близько 7% світової популяції.
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