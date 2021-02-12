Поліція не втручалася: у Конча-Заспі елітні ресторани працювали під час січневого локдауну

Власники елітних ресторанів у Конча-Заспі вирішили, що локдаун, який уряд запровадив у січні, їх не стосується. Бізнес працював весь час, попри строгу заборону. Ба більше, поліція на порушення ніяк не реагувала.

Поліцейських викликали журналісти. Ті або взагалі не приїжджали, або не знаходили порушень. Вони навіть відкрито ставали на бік порушників посиленого карантину.

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У ресторанах запевнили, що замовлення лише видають гостям. Однак знімальна група "Схем" має докази зворотного. Неодноразово були заповнені автомобілями парковки. самі гості ховались від камери – йшли до своїх автівок через ліс.

Журналістам вдалося навіть зафільмували банкет в одному з ресторанів.

► Ресторан Fabius

Локдаун тривав з 8 по 24 січня. Тоді уряд заборонив роботу закладів освіти, харчування та розваг. Проведення масових заходів – також заборонили.

Багато автівок на парковці цього ресторану було 12 січня – у період локдауну. Тоді на місце викликали поліцію, однак ті сказали, що не можуть нічого зробити, адже двері нібито закриті. У цей час гості залишили заклад.

► Ресторан Giardino

Схожа ситуація трапилась 15 січня на території ресторану Giardino. Там перебували приблизно 20 відвідувачів з їжею на столах.



Святкування у ресторані Giardino / Фото "Схеми"

Серед них був і народний депутат попереднього скликання від "Опозиційного блоку" Андрій Кісельов.



Андрій Кісельов був на вечірці / Фото "Схеми"

На місце також викликали поліцейських. Вони спочатку поговорили з представницею закладу. Та пояснила, що у закладі начебто працюють члени родини власниці, це ресторан при готелі, який майже повністю заповнений, а банкетів там немає. Після цього екіпаж поїхав.

Як гості втікали

Через деякий час журналісти помітили, як відвідувачі намагались залишити заклад. Вони ховались від камер.

Для гостей навіть підганяли під вихід з кухні транспорт, у який вони швидко сідали. Інші автівки чекали через дорогу від закладу, біля лісу.

Вже приблизно о 23:00 до закладу повернулися поліцейські. Вони зробили фотографії напівпорожньої парковки, а після цього запропонували журналістам дати пояснення або приїхати до відділку зранку.

► Ресторан Tandyr

У цьому ресторані журналісти побачили банкет 19 січня. На території також була низка автівок. Водно було й гостей.

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Спочатку на виклик приїхав екіпаж. Один із поліцейських оглянув двір і почав комусь телефонувати. Вже згодом до закладу приїхав ще один поліцейський, однак він перебував на приватному авто. Через якийсь час усі вони залишили парковку ресторану.

Майже одночасно з ними з території поїхали автівки відвідувачів. Згодом журналісти побачили, як до ресторану повернувся поліцейський, який приїздив на приватному авто. Він забрав у невідомої жінки пакунки.



Поліцейський забирав пакунки / Фото "Схеми"

► Ресторан "Купецький двір"

21 січня скупчення автівок було на території ресторану "Купецький двір". Серед гостей був також народний депутат від "Європейської солідарності" Сергій Алєксєєв.



Сергій Алєксєєв був у ресторані у період локдауну / Фото "Схеми"

Пізніше нардеп Сергій Алєксєєв пояснив, що начебто заходив всередину ресторану, щоб забрати замовлення.

Весь час так роблю. А як його, через паркан забирати? Або я на трасу повинен виходити? Я забираю замовлення і йду,

– запевнив нардеп.

Однак журналісти були свідками того, що нардеп перебував у закладі приблизно півтори години.

У МВС пообіцяли з'ясувати ситуацію.