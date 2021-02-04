Депутати ОПЗЖ заявили, що готують імпічмент президенту Володимиру Зеленському. Так вони відреагували на санкції проти свого колеги Тараса Козака та блокування його телеканалів.

Джерело: фейсбук Юлії Мендель

Прессекретарка Зеленського наголосила, що українське суспільство підтримує рішення закрити пропагандистські медіаплатформи. Дії ОПЗЖ вона назвала передбачуваними.

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"На комусь шапка горить. За закриття проросійської пропаганди, що підриває політику України та наш шлях до ЄС, ОПЗЖ вимагає імпічменту президента", – зазначила Мендель.

Й підкреслила, що рішення РНБО, в основу якого лягли конкретні пропозиції Ради та СБУ, є абсолютно законним. Воно відповідає чинній Конституції та чинному закону "Про санкції".

Ми не очікували, що ОПЗЖ почне опікуватись національними інтересами України та захищатиме її від пропагандистської агресії Росії,

– наголосила прессекретарка президента.

За її словами, заяви ОПЗЖ про імпічмент у Зеленського розцінюють як "риторичне і піарне прикриття захисту активів співкерівника цієї політичної структури".

Мендель зауважила, що депутати цієї політсили прагнуть спровокувати скандал навколо теми, яка об'єднала суспільство. Натомість вони навпаки прагнуть його розколу.

Вона також додала, що не потрібно ототожнювати свободу слова та свавілля пропаганди, особливо – за гроші та в інтересах держави-агресора та окупаційних структур.