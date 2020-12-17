Російський президент Володимир Путін назвав справу з отруєнням Олексія Навального "трюком" та вкотре повторив, що у Росії опозиціонера ніхто не труїв. Водночас він прокоментував скандальне розслідування західних ЗМІ, у якому йдеться про те, що Навального отруїли ФСБшники.

При цьому Путін не згадував ім’я та прізвище опозиціонера, а лише називав його "пацієнтом берлінської клініки". Про кейс Навального і розслідування західних ЗМІ Путін говорив під час своєї щорічної великої пресконференції, інформує 24 канал.

Раніше Навального отруїли ФСБшники: відомі їх імена та псевдоніми – ЗМІ

"Що стосується пацієнта у берлінській клініці, я говорив про це неодноразово, можу лише повторити. Слухайте, ми прекрасно розуміємо, що відбувається: це – легалізація матеріалів американських спецслужб, а не розслідування. А що ми не знаємо, що вони локацію відстежують? Наші спецслужби це прекрасно знають", – сказав він.

Водночас Путін додав, що працівники ФСБ РФ користуються телефонами там, де вважають за потрібне і де не треба приховувати своє перебування.

Це так і я вас запевняю, що цей пацієнт у лікарні користується підтримкою спецслужб США. А якщо це так – то це вже цікаво, тоді спецслужба справді має за ним приглядати. Але ж це не означає, що його треба труїти. Ну кому він потрібен-то? Розумієте?

– сказав, сміючись, російський президент.

Він додав, що якби Навального хотіли отруїти – то "довели б (справу – 24 канал) до кінця".

"А так: як тільки дружина звернулася – зразу й відпустили на лікування у Німеччину. Є одна річ, на яку слід звернути увагу. Це – трюк, і він полягає у тому, аби напасти на перші обличчя держави і таким чином підтягнутися до якогось рівня. Але не такого трюку треба добиватися, не цим доводити свою важливість, – а справами", – підсумував Путін.

Зверніть увагу! The Insider, Bellingcat і CNN оприлюднили спільне розслідування, в якому назвали імена 8 співробітників ФСБ, які стежили за Навальним з 2017 року та двічі намагалися його отруїти.

Про отруєння Олексія Навального, хто, як і коли це міг зробити та чому всі озираються на Кремль – читайте за посиланням.