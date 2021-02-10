Кому з політиків українці довіряють найбільше: новий рейтинг

10 лютого 2021 , 12:02
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Джерело:

"Рейтинг"

Свіжий рейтинг довіри українців очолив Володимир Зеленський, обігнавши попереднього лідера подібних соцдосліджень Дмитра Разумкова. Тим часом більше половини з опитаних не чули про Дениса Шмигаля чи Максима Степанова.

Володимиру Зеленському довіряють 38% опитаних, а не довіряють – 58%. На другому місці рейтингу довіри опинився Віталій Кличко.

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Кому з політиків довіряють українці

Рівень довіри до політиків в Україні, згідно з рейтингом, невисокий. Більшості зі списку діячів не довіряє і чверть населення. Позначку у понад 25% вдалося подолати лише п'ятьом політикам: Володимиру Зеленському, Віталію Кличку, Володимиру Гройсману, Дмитру Разумкову і Юлії Тимошенко.

  • Володимиру Зеленському довіряють 38% опитаних, не довіряють – 58%
  • Віталію Кличку довіряють 34%, не довіряють – 54%,
  • Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють – 58%.
  • Дмитру Разумкову довіряють 26% і не довіряють – 37%, а ще 33% не знають його.
  • Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють – 72%.
  • Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 56%.
  • Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють – 74%.
  • Арсену Авакову довіряють 21%, не довіряють – 66%.
  • Арсенію Яценюку довіряють 20%, не довіряють – 74%.
  • Максиму Степанову довіряють 12%, не довіряють – 33%. Тим часом понад половина опитаних (51%) не знають такого.
  • Денису Шмигалю довіряють 12%, не довіряють – 54%, третина не чули про такого.
Що відомо про соціологічне дослідження? Опитування проводили 6 – 8 лютого 2021 року, серед 2 500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Опитування провели методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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