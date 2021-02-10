Свіжий рейтинг довіри українців очолив Володимир Зеленський, обігнавши попереднього лідера подібних соцдосліджень Дмитра Разумкова. Тим часом більше половини з опитаних не чули про Дениса Шмигаля чи Максима Степанова.

Володимиру Зеленському довіряють 38% опитаних, а не довіряють – 58%. На другому місці рейтингу довіри опинився Віталій Кличко.

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Кому з політиків довіряють українці

Рівень довіри до політиків в Україні, згідно з рейтингом, невисокий. Більшості зі списку діячів не довіряє і чверть населення. Позначку у понад 25% вдалося подолати лише п'ятьом політикам: Володимиру Зеленському, Віталію Кличку, Володимиру Гройсману, Дмитру Разумкову і Юлії Тимошенко.

Володимиру Зеленському довіряють 38% опитаних, не довіряють – 58%

довіряють 38% опитаних, не довіряють – 58% Віталію Кличку довіряють 34%, не довіряють – 54%,

довіряють 34%, не довіряють – 54%, Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють – 58%.

довіряють 32%, не довіряють – 58%. Дмитру Разумкову довіряють 26% і не довіряють – 37%, а ще 33% не знають його.

довіряють 26% і не довіряють – 37%, а ще 33% не знають його. Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють – 72%.

довіряють 25%, не довіряють – 72%. Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 56%.

довіряють 24%, не довіряють – 56%. Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють – 74%.

довіряють 23%, не довіряють – 74%. Арсену Авакову довіряють 21%, не довіряють – 66%.

довіряють 21%, не довіряють – 66%. Арсенію Яценюку довіряють 20%, не довіряють – 74%.

довіряють 20%, не довіряють – 74%. Максиму Степанову довіряють 12%, не довіряють – 33%. Тим часом понад половина опитаних (51%) не знають такого.

довіряють 12%, не довіряють – 33%. Тим часом понад половина опитаних (51%) не знають такого. Денису Шмигалю довіряють 12%, не довіряють – 54%, третина не чули про такого.