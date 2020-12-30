Кому з політиків найбільше довіряють українці: свіжий рейтинг
Найбільше українців довіряють президенту Володимиру Зеленському. Рейтинг недовіри очолила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
Крім Зеленського, високі місця у рейтингу довіри посіли мер Києва Віталій Кличко та спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
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Кому довіряють українці
- Президент Володимир Зеленський – 32,8%,
- мер Києва Віталій Кличко – 31,8%,
- спікер парламенту Дмитро Разумков – 29,2%,
- лідер "Опозиційної платформи За життя" – Юрій Бойко – 25,8%,
- експрем'єр-міністр Володимир Гройсман – 25,4%,
- екскандидат у мери Києва Сергій Притула – 25,3.
Рейтинг недовіри
- Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 78,1%,
- Очільник "Європейської солідарності" Петро Порошенко – 75,7%,
- Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко – 69,8%,
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 68,2%,
- Лідер "Свободи" Олег Тягнибок – 65,3%,
- Член ОПЗЖ Віктор Медведчук – 62,7.
Зазначимо, що відповідно до рейтингу, показники недовіри сягають 50 – 60%. Водночас довіряють українським політикам максимум на 30%.
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