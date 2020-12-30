Найбільше українців довіряють президенту Володимиру Зеленському. Рейтинг недовіри очолила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Крім Зеленського, високі місця у рейтингу довіри посіли мер Києва Віталій Кличко та спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Кому довіряють українці

Президент Володимир Зеленський – 32,8%,

мер Києва Віталій Кличко – 31,8%,

спікер парламенту Дмитро Разумков – 29,2%,

лідер "Опозиційної платформи За життя" – Юрій Бойко – 25,8%,

експрем'єр-міністр Володимир Гройсман – 25,4%,

екскандидат у мери Києва Сергій Притула – 25,3.

Рейтинг недовіри

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 78,1%,

Очільник "Європейської солідарності" Петро Порошенко – 75,7%,

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко – 69,8%,

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 68,2%,

Лідер "Свободи" Олег Тягнибок – 65,3%,

Член ОПЗЖ Віктор Медведчук – 62,7.

Зазначимо, що відповідно до рейтингу, показники недовіри сягають 50 – 60%. Водночас довіряють українським політикам максимум на 30%.

Зверніть увагу! Опитування провели методом особистого інтерв'ю з використанням планшетів. Загалом опитали 1200 повнолітніх респондентів, які мешкають у 85 населених пунктах України, крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська та Криму. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9%.