Захищають судову мафію: кому передали контроль за правосуддям в Україні

В Україні відбувся з'їзд суддів, який обрав четверту частину Вищої ради правосуддя. Варто зауважити, що лише цей орган має право звільняти працівників Феміди.

Однак члени ВРП постійно захищають судову мафію. Наприклад, одіозного суддю Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, але при цьому карають антикорупційного суддю, який дозволив провести в нього обшук. Також вони "відмазують" суддів, які знущалися з учасників Майдану, або тих, хто сотнями відпускав п'яних водіїв без жодного покарання.

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І ось делегати з'їзду, обрані усіма суддям країни, могли на кардинально змінити ситуацію у ВРП. Зважаючи на усі "паскудства" цього органу, це було б логічним рішенням. Однак цією можливістю судді не скористалися.

Кого обрали делегатами з'їзду

Почнемо з того, кого ж судді делегували обирати членів Вищої ради правосуддя. Наведу лише кілька прикладів:

Валентина Маліновська. У 2013 році вона на 60 днів кинула за ґрати фотографа Сергія Нужненка, якого звіряче побили беркутівці.

У 2013 році вона на 60 днів кинула за ґрати фотографа Сергія Нужненка, якого звіряче побили беркутівці. Олександр Кравець. У 2013 році суддя підтримав рішення про заборону Євромайдану в Одесі.

У 2013 році суддя підтримав рішення про заборону Євромайдану в Одесі. Олексій Диба. У 2014 році ухвалював незаконні рішення проти активістів Автомайдану.

У 2014 році ухвалював незаконні рішення проти активістів Автомайдану. Юлія Іваніна . Суддя кинула за ґрати 2 учасників протестів Революції Гідності. Також на підставі фальшивих документів вона карала водіїв за поїздку до "Межигір'я".

. Суддя кинула за ґрати 2 учасників протестів Революції Гідності. Також на підставі фальшивих документів вона карала водіїв за поїздку до "Межигір'я". Олена Ганечко. Своїм рішенням вона допомогла втекти з країни пасинку олігарха Дмитра Фірташа, якого підозрювали у смертельному ДТП. Ганечко часто й дорого мандрує, бавиться елітними авто й загалом веде далекий від офіційної зарплати рівень життя.



У Києві відбувся 18 з'їзд суддів / Фото Анни Брикової для 24 каналу

Наголошу, що це судді обрали таких колег, аби вони представляли їх на з'їзді. Тобто самі судді з усієї країни не бачать проблем в таких діях своїх колег. Водночас їх обрали, як найбільш гідних представників.

"Найдоброчесніша" очільниця комісії

От зібралися всі ці "достойники" й почали вирішувати, кого ж обрати до ВРП. Організовувати підрахунок свого голосування довірили "найдоброчеснішій".

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Головою лічильної комісії делегати з'їзду обрали Оксану Марченко. Це суддя Господарського суду Києва, якій, за версією правоохоронців, мав передати хабар член ВРП Павло Гречківський.



Суддя Оксана Марченко / Фото Господарського суду Києва

Голова лічильної комісії й справді достойна поважного збору. Але і це ще не все. На фото ви бачите Анатолія Марцинкевича. Це член Вищої кваліфкомісії суддів часів каденції Віктора Януковича, люстрований після Революції Гідності.



Суддя Анатолій Марцинкевич / Фото Фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва"

Ми переконані, що Марцинкевич – сірий кардинал судової системи. З року в рік саме він організовує обрання з'їздом суддів членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та конституційних суддів. Цього року на з'їзді він знову роздав делегатам списки з прізвищами тих, за кого вони мають проголосувати.

Ви не повірите, 3 з 4 людей зі списку Марцинкевича з'їзд суддів обрав членами ВРП. Це при тому, що голосування було таємним. Якщо все було чесно, то передбачити кого саме оберуть було просто неможливо. Це якби все було чесно. Втім, схоже, що не було.

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Нагадаю, зараз вже 2021 рік, а судовою системою до цього часу керують люди Януковича. Проходять революції, переобирають президентів і депутатів, а суддівська мафія лишається незмінною.

Хто став членом ВРП

Тепер кілька слів про те, кого ж обрали до ВРП "високодостойні" представники суддів. Знайомтеся, найдостойніші з найдостойніших.

Інна Плахтій

Інна Плахтій – суддя Луцького міськрайонного суду. В 1987 році її тато, суддя Борис Плахтій, засудив до розстрілу вояка УПА Івана Гончарука. 62-річного пенсіонера усього за 5 днів судили на Волині за звинуваченнями, за які він вже відсидів у концтаборі та був звільнений.



Суддя Інна Плахтій / Фото Ради суддів України

Повстанця Гончарука розстріляли за 2 роки до проголошення незалежності України. Справу від початку і до кінця сфабрикувало КДБ, адже їм треба було "створити картинку" напередодні святкування 70-річчя революції. Вирок виконали – Гончарука розстріляли, а його родина досі не знає, де поховали чоловіка. Плахтій відіграв в його смерті чи не найважливішу роль.

Так, діти не несуть відповідальності за вчинки батьків. Однак на з'їзді під час складення присяги Інна Плахтій сказала, що пишається тим, що вона з суддівської родини й дякувала своєму батьку. Тому, який засудив на смерть Гончарука.

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Інна Плахтій – представниця типової суддівської династії. Також у ВРП керівницею інспекторів працює її донька Катерина, а сестра – суддею Волинського окружного адмінсуду. Про батька ви вже знаєте.

Сергій Болотін

Ще одним новим членом Вищої ради правосуддя став Сергій Болотін. Він збудував свою кар'єру якраз завдяки Марцинкевичу – люстрованому члену ВККС часів каденції Януковича, який поширював серед з'їзду список з прізвищами для голосування.

До речі, саме йому Марцинкевич передав крісло голови Хмельницького апеляційного суду, коли пішов у відставку.



Сергій Болотін / Фото "Судово-юридичної газети"

На посаді судді Болотін заробляє близько 200 тисяч гривень на місяць, але суддівська зарплата не завадила йому приватизувати службову квартиру. При чому на той момент він уже мав житло, завбачливо оформлене на матір.

Згодом Болотін продав приватизовану квартиру й купив будинок за майже 3 мільйони гривень. Тепер, мабуть, йому доведеться переписати будинок на тещу, щоб ще й в Києві квартиру отримати.

Віталій Саліхов

Віталій Саліхов – суддя Київського апеляційного суду. Він входив до складу колегії, яка свавільно заборонила вільному слухачу знімати відкрите судове засідання.

Саліхов давав коментарі про неприпустимість знімання обличчя суддів на засіданні. Варто зауважити, що такі дії судді прямо суперечать закону. До речі, у власності Саліхова та його дружини є ще 2 квартири в Криму.



Новий член ВРП Віталій Саліхов / Фото ПРАВО.UA

Судова система безнадійно хвора

Я можу ще багато чого розповісти про з'їзд суддів у Києва та про його рішення. Проте, думаю, що основне ви зрозуміли. По-перше, судова система України безнадійно хвора. По-друге, самі судді очистити себе не можуть або не хочуть.

Це означає, що ми мусимо їм в цьому допомогти, а саме змусити це зробити президента та його парламентську більшість. Врешті-решт, і Володимир Зеленський, і "слуги народу" нам це обіцяли.