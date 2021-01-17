Як тільки Україна знову повернеться до адаптивного карантину з 25 січня, сфери культури, гостинності та креативні індустрії знову зможуть працювати. Звісно з дотриманням усіх правил карантину.

Але це залежатиме від статистики захворюваності на коронавірус в Україні. Про це заявив у телеграмі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко після розмови з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

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Що запрацює після локдауну

Ткаченко зазначив, що він обговорив із прем’єром заяву щодо можливого карантину до кінця 2021 року.

Шмигаль запевнив, що після закінчення локдауну знову запрацюють ресторани, кафе, кінотеатри та інші заклади культури.

Міністр нагадав, що режим надзвичайної ситуації, яким обумовлюються карантинні правила як більш суворі, так і полегшені, діє до 28 лютого.

Очевидно, що питання продовження карантину вирішуватиметься впродовж весни. Однак, у будь-якому випадку обмеження будуть сталими, що дозволить бізнесу прогнозувати і планувати свою діяльність,

– додав Ткаченко.

Зверніть увагу! Локдаун в Україні діє з 8 по 24 січня. Більше новин про посилений карантин – читайте за посиланням.



Які обмеження діють в Україні / Інфографіка 24 каналу