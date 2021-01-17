Кому дозволять працювати після локдауну: деталі від міністра Ткаченка
Як тільки Україна знову повернеться до адаптивного карантину з 25 січня, сфери культури, гостинності та креативні індустрії знову зможуть працювати. Звісно з дотриманням усіх правил карантину.
Але це залежатиме від статистики захворюваності на коронавірус в Україні. Про це заявив у телеграмі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко після розмови з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
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Що запрацює після локдауну
- Ткаченко зазначив, що він обговорив із прем’єром заяву щодо можливого карантину до кінця 2021 року.
- Шмигаль запевнив, що після закінчення локдауну знову запрацюють ресторани, кафе, кінотеатри та інші заклади культури.
- Міністр нагадав, що режим надзвичайної ситуації, яким обумовлюються карантинні правила як більш суворі, так і полегшені, діє до 28 лютого.
Очевидно, що питання продовження карантину вирішуватиметься впродовж весни. Однак, у будь-якому випадку обмеження будуть сталими, що дозволить бізнесу прогнозувати і планувати свою діяльність,
– додав Ткаченко.
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