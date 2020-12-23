"Він її шалено любив": кому дістанеться спадок Кернеса і що відомо про його доньку
Геннадій Кернес розділив свій спадок між дружиною та дітьми. Спадкоємцями першої черги є дружина політика Оксана Гайсинська та її син Родіон, якого Кернес вважав рідним.
Далі йдуть сини Кернеса Кирило і Данило. Про це бізнесмен Павло Фукс розповів в інтерв'ю виданню "Страна".
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Фукс зауважив, що саме Родіон був улюбленцем Кернеса.
"Він говорив, що Родіон його любить більше за всіх. Родіон від нього не відходив", – зізнався Фукс.
Окрім того, у Кернеса також залишилася донька – 11-річна Соня. Інформація про дівчинку у ЗМІ раніше не потрапляла.
Їй 11 років. Звуть Соня. Вона живе зі своєю мамою в Лондоні. Сини Кернеса підтримують з нею взаємини. Він її шалено любив. Просто не хотів, щоб вона його бачила хворим. Вона на нього дуже схожа – просто копія. І зовні, і за характером,
– розповів Фукс.
У Кернеса також залишилися 4 онуків.
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