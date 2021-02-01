Компенсації за електроопалення: уряд затвердив порядок

Українці, що використовують електроопалення, отримають компенсації. Уряд вже затвердив порядок. Їх нараховуватимуть автоматично на особові рахунки споживачів.
Джерело: прем'єр Денис Шмигаль
Раніше рішення про компенсації схвалили Рада.
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Держава виділила на компенсації 1,4 мільярда гривень.
Це рішення – один із 8 кроків Уряду, який дозволить знизити тарифи та встановити справедливі правила на ринку газу та електроенергії,
– зазначив прем'єр-міністр.
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