Українці, що використовують електроопалення, отримають компенсації. Уряд вже затвердив порядок. Їх нараховуватимуть автоматично на особові рахунки споживачів.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль

Раніше рішення про компенсації схвалили Рада.

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Що потрібно, аби отримати компенсації

Шмигаль наголосив, що жодних довідок чи заяв писати не треба.

Компенсації отримають люди, помешкання яких обладнані електроопалювальними установками та ті що живуть у не газифікованих будинках або без централізованого теплопостачання.

Крім цього, компенсації отримають багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Це понад 600 тисяч українських родин.

Скільки грошей виділили на компенсації

Держава виділила на компенсації 1,4 мільярда гривень.

Це рішення – один із 8 кроків Уряду, який дозволить знизити тарифи та встановити справедливі правила на ринку газу та електроенергії,

– зазначив прем'єр-міністр.