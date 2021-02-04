Українці, яким затримують зарплати та пенсії, отримають компенсацію: деталі

Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт щодо компенсацій українцям, які втратили частину доходів через невчасну виплату. Зокрема, це стосується зарплат, пенсій та соціальної допомоги.

Джерело: 24 канал

Відповідне рішення щодо законопроєкту №3817 4 лютого підтримали 323 народних депутатів. Тих, хто утримався або голосував проти, не було.

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Цим документом визначили вичерпний перелік грошових доходів, за порушення термінів виплати яких українцям нараховуватимуть компенсації. Мовиться про:

соціальні виплати;

стипендії,

заробітну плату,

суму індексації грошових доходів громадян;

пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень тощо).

Влада обіцяє українцям "зарплати як у Польщі"

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що вже за 10 років зарплати українців досягнуть рівня європейських. Мовляв, будуть такі як у Словаччині або Польщі.

Натомість голова профільного комітету Ради Данило Гетманцев назвав такий прогноз дуже оптимістичним. На його думку, потрібно щонайменше 30 – 40 років. До того ж, з певними умовами.