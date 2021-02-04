У Запорізькій ОДА відбулось екстрене засідання комісії з надзвичайних ситуацій через смертельну пожежу в інфекційній лікарні. За словами очільника облдержадміністрації Олександра Старуха, родичі загиблих отримають по 50 тисяч гривень компенсації.

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Під час пожежі загинули троє пацієнтів та 26-річна лікарка-анестезіолог.

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Сім'ям загиблих виділять по 50 тисяч гривень

Ще 7 пацієнтів та 2 медпрацівників госпіталізували в інші лікарні міста.

Я б поставив питання про надання матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та загиблих,

– зазначив Старух.

Сім'ям загиблих виділять по 50 тисяч гривень. Також кошти будуть і для потерпілих, наразі ця сума – невідома.

Важливо! На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій, яке провели у Запоріжжі, повідомили, що ймовірною причиною трагедії стало займання медичного обладнання. Міг вибухнути апарат ШВЛ. У реанімаційному відділенні не була встановлена протипожежна сигналізація.

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