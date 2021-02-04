Компенсації сім'ям загиблих у пожежі в запорізькій лікарні: що обіцяє влада
У Запорізькій ОДА відбулось екстрене засідання комісії з надзвичайних ситуацій через смертельну пожежу в інфекційній лікарні. За словами очільника облдержадміністрації Олександра Старуха, родичі загиблих отримають по 50 тисяч гривень компенсації.
Джерело: 061
Під час пожежі загинули троє пацієнтів та 26-річна лікарка-анестезіолог.
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Сім'ям загиблих виділять по 50 тисяч гривень
Ще 7 пацієнтів та 2 медпрацівників госпіталізували в інші лікарні міста.
Я б поставив питання про надання матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та загиблих,
– зазначив Старух.
Сім'ям загиблих виділять по 50 тисяч гривень. Також кошти будуть і для потерпілих, наразі ця сума – невідома.
Головне про пожежу у лікарні у Запоріжжі:
- Пожежа в інфекційній лікарні сталась вночі 4 лютого.
- Займання сталось на першому поверсі, в реанімаційному відділенні.
- Тоді в медзакладі перебували 29 людей.
- Загинули 4 людини – лікарка та 3 пацієнтів.
- Семеро потерпілих доправили до лікарень.
- На трагедію відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що держава робитиме все, аби такі трагедії не повторювались.
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