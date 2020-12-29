Цьогоріч в Україні вперше з початку війни на Донбасі почала діяти програма компенсації за факт руйнації житла. Її продовжуватимуть і наступного року.

Що відомо про програму

Цьогоріч на програму виділили 20 мільйонів гривень, наступного – 120 мільйонів. Про це заявив віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю ТСН.

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Відтак люди можуть отримати по 300 тисяч гривень за факт руйнації житла через військову агресію РФ. Однак Резніков наголосив, що відшкодування за житло щодо кількості метрів – це окрема історія. Наразі, за словами міністра, визначають, хто і з яких джерел має відшкодовувати збитки.

Я переконаний, що потім головним фігурантом з відшкодування буде Росія, після чіткого розуміння, як люди позиватимуться в міжнародні судові інстанції тощо, як до головного фігуранта нанесення шкоди, –

наголосив політик.

Зауважимо, цьогоріч гроші змогли отримати 37 родин, а наступного – їх буде понад 300.