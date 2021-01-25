Компанія JCB розробила машину для швидкого ремонту ямок: вражаючі можливості новинки

У Великій Британії виробник будівельної техніки JCB розробив машину для швидкого ремонту ямок. Зокрема, модель під назвою Pothole Pro може замінити цілу команду працівників, а також зменшити необхідний для ремонту час.

Джерело: "Авто 24" 24 канал.

Машина має усі необхідні інструменти та може обрізати краї ями, перемолоти старий асфальт, завантажити сміття у вантажівку й очистити місце після ремонту.

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Під час цього оператору навіть не потрібно виходити з кабіни. Щоправда, всі насадки для маніпулятора, а вони немаленькі, треба возити на окремій машині.



Модель Pothole Pro / Скриншот з відео

Серед інструментів такого універсального ремонтника доріг є навіть пристрій для видалення асфальту із системою пилопригнічення. Завдяки цьому ремонт не заважатиме іншим учасникам руху. Втім, трактор може пересуватися від однієї ями до іншої своїм ходом із максимальною швидкістю 40 кілометрів на годину.

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За даними JCB, машина скорочує щоденні експлуатаційні витрати на половину. Зокрема, машина здатна ремонтувати до 700 ямок на місяць. Однак такий трактор коштує понад 145 тисяч фунтів стерлінгів, але для такої техніки це не є високою ціною.

Машина для ремонту ямок від JCB: дивіться відео

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