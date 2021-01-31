Комітети Ради проведуть засідання щодо нещодавніх скандалів у СБУ: запрошують Баканова

Спільне закрите засідання комітетів Верховної Ради з національної безпеки та правоохоронної діяльності відбудеться 1 лютого. На ньому планують обговорити нещодавні скандали у Службі безпеки України.

Джерело: Верховна Рада

Про засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та комітету з питань правоохоронної діяльності повідомляють на сайті парламенту.

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Що відомо про засідання комітетів Ради

Зібрання планують провести 1 лютого, з 15:00.

На порядку денному одне питання – інформація керівництва Служби безпеки України щодо резонансних подій, пов'язаних зі співробітниками СБУ, та перспективи розвитку Служби.

Зокрема, мова йде про організацію замовного вбивства генерала Андрія Наумова.

Що відомо про замах на Наумова