Комітети Ради проведуть засідання щодо нещодавніх скандалів у СБУ: запрошують Баканова
Спільне закрите засідання комітетів Верховної Ради з національної безпеки та правоохоронної діяльності відбудеться 1 лютого. На ньому планують обговорити нещодавні скандали у Службі безпеки України.
Джерело: Верховна Рада
Про засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та комітету з питань правоохоронної діяльності повідомляють на сайті парламенту.
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Що відомо про засідання комітетів Ради
- Зібрання планують провести 1 лютого, з 15:00.
- На порядку денному одне питання – інформація керівництва Служби безпеки України щодо резонансних подій, пов'язаних зі співробітниками СБУ, та перспективи розвитку Служби.
Зокрема, мова йде про організацію замовного вбивства генерала Андрія Наумова.
Що відомо про замах на Наумова
- СБУ 23 січня заявила про затримання співробітника штабу антитерористичного центру, який начебто готував вбивство іншого працівника Служби безпеки. Організатор пропонував за нього 50 тисяч доларів.
- Журналіст Юрій Бутусов назвав замовником колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Пізніше цю інформацію підтвердили й слідчі СБУ.
- В оточенні глави СБУ Івана Баканова, на думку Бутусова, йдуть "кримінальні розбірки між групами впливу".
- Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що за Нескоромним начебто стоїть ексголова ОП Андрій Богдан.
- 27 січня СБУ повідомила про підозру Нескоромного, його оголосили в розшук. Також відомство опублікувало записи розмов Нескоромного, що підтверджують підготовку злочину.
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