Комітет Верховної Ради підтримав рішення РНБО про санкції проти каналів Медведчука

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав рішення РНБО від 2 лютого. Голосування було одноголосним.

Джерело: фейсбук Мар'яни Безуглої

Як повідомила заступниця голови комітету Мар'яна Безугла, 3 лютого профільний комітет підтримав санкції проти 3 телеканалів. Мовиться про ZIK, NewsOne і "112 Україна".

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"Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно висловив підтримку рішенню Ради національної безпеки й оборони України від 2 лютого 2021 року", – написала Безугла.

Що відомо про заборону каналів Медведчука? РНБО запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака 2 лютого. Термін їх дії складає 5 років. Під санкціями також опинилися телеканали кума Путіна Віктора Медведчука – NewsOne, ZIK та 112. Того ж дня РНБО запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака 2 лютого. Термін їх дії складає 5 років. Під санкціями також опинилися телеканали кума Путіна Віктора Медведчука – NewsOne, ZIK та 112. Того ж дня медведчуківські ЗМІ припинили роботу. Керівництво зазначених медіа вже заявило, що буде оскаржувати це рішення у всіх можливих інстанціях.

Зауважимо, що раніше очільник СБУ Іван Баканов назвав запровадження санкцій проти телеканалів Віктора Медведчука послідовним кроком української влади. За його словами, рекомендація щодо запровадження санкцій належить ВР та СБУ.

Баканов зауважив, що Служба безпеки України надала рекомендації РНБО ухвалити відповідне рішення про запровадження санкцій. Причиною для цього стали численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення, зафіксовані Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення.

Більше про те, як відреагували депутати та інші відомі люди на блокування каналів Медведчука, – читайте за посиланням.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу