Комітет виборців назвав головних прогульників Ради: хто у "лідерах"

У Комітеті виборців України проаналізували відвідування парламентськими фракціями та групами пленарних засідань Верховної Ради під час 4 сесії. Головними прогульниками стали народні депутати групи "За майбутнє".

Тривала 4 серія парламенту з вересня 2020 року по січень 2021 року. Вже традиційно деякі депутати пропустили велику кількість засідань у цей час.

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Хто найбільше пропустив засідань Ради

парламентарі групи "За майбутнє" – у середньому впродовж сесії на пленарні засідання реєструвалися лише третина депутатів групи – 36%;

– у середньому впродовж сесії на пленарні засідання народні депутати "Опозиційної платформи – За життя" – у Раду ходили 40% представників політсили;

– у Раду ходили у депутатів "Батьківщини" показники відвідування на рівні 51%;

показники відвідування на рівні вищі результати в депутатів групи "Довіра" та фракції "Голос". У середньому засідання відвідували 56% депутатів групи "Довіра" та 58% депутатів "Голосу";

лідерами за відвідуваннями Ради стали народні депутати "Європейської солідарності" та "Слуги народу". В середньому на засіданнях парламенту було зареєстровано 63% депутатів "ЄС" та 62% представників "Слуги народу".

Що про прогульників кажуть у Комітеті виборців

Голова КВУ Олексій Кошель заявив, що 4 сесія Ради виявилася найменш продуктивною за час роботи нового складу парламенту. Впродовж неї народні депутати працювали лише 28 сесійних днів, відвідуваність також погіршилася.

З однієї сторони, на це вплинули місцеві вибори, до яких де факто була залучена частина нардепів, які виступали в ролі агітаторів на місцях. З іншого – восени погіршилася ситуація із коронавірусом,

– пояснив Кошель.

Водночас попри це перелік лідерів та аутсайдерів Ради серед фракцій і груп фактично не змінився. Голова КСУ наголосив, що деякі депутати безвідповідально ставляться до виконання своїх обов'язків та ігнорують пленарні засідання.