Комітет Верховної Ради пропонує карати за порушення самоізоляції
Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує депутатам прийняти за основу законопроєкт, який передбачає адміністративну відповідальність за порушення самоізоляції. Це може сприяти зменшенню захворюваності на COVID-19.
Джерело:Верховна Рада
Відповідний документ розглянули 17 березня 2021 року на засіданні Комітету. Зокрема, законопроєкт пропонує доповнити статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Мовиться про встановлення відповідальності за нехтування обов'язковою самоізоляцією та обсервацією, якщо це призвело до поширення хвороби.
У Комітеті переконані, що прийняття законопроєкту сприятиме зменшенню кількості випадків інфікування на коронавірус.
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