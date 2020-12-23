Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки висловив недовіру чинному міністру оборони Андрію Тарану. Відповідний лист вже надіслали Володимиру Зеленському.

Це підтвердив член комітету Сергій Рахманін з фракції "Голос". Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Раніше фракції "Голос" і "Європейська Солідарність" вимагали відставки міністра оборони Андрія Тарана з посади.

Комітет висловив недовіру міністру оборони. Відповідний лист за підписом голови комітету направили президенту як верховному головнокомандуючому і як людині, яка офіційно вносить подання на призначення і звільнення міністра оборони з посади,

– пояснив Рахманін.

Чому Таран має піти у відставку: позиція "Голосу"

Партія "Голос" вимагає від Володимира Зеленського внести до Верховної Ради подання на звільнення Андрія Тарана. На думку політсили, чинний очільник Міноборони не впорався зі своїми обов'язками у стані війни.

Що закидають Тарану

У "Голосі" зазначають, що Таран несе персональну відповідальність за:

фактичний зрив низки оборонних контрактів;

ймовірний зрив державного оборонного замовлення 2021 рік;

неналежне виконання контрактів у рамках ДОЗ;

згортання реформ у Збройних силах України та гальмування критичних законодавчих ініціатив.

Людина, яка є автором дуже дивного наказу про депреміювання військовослужбовців за вогонь у відповідь в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. І ця людина, на наш погляд, має залишити крісло очільника Міністерства оборони України,

– наголосив Рахманін.

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Що відомо про Андрія Тарана

Він народився 4 березня 1955 року у німецькому Франкфурті-на-Одері в родині військового. У 1970-х роках закінчив Київське зенітне ракетне інженерне училище, де отримав спеціальність військового інженера-радіотехніка.

З 1992 року Андрій Таран служив у центральному апараті Міноборони , через 2 роки він перейшов у Головне управління розвідки Міноборони.

, через 2 роки він перейшов у Головне управління розвідки Міноборони. У грудні 2015-го року був призначений на посаду першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, цю посаду офіційно займав до квітня 2016-го.

У 2016 році був звільнений в запас після досягнення граничного віку генеральської служби.

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