Комітет Ради висловив недовіру голові Міноборони Тарану
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки висловив недовіру чинному міністру оборони Андрію Тарану. Відповідний лист вже надіслали Володимиру Зеленському.
Це підтвердив член комітету Сергій Рахманін з фракції "Голос". Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Раніше фракції "Голос" і "Європейська Солідарність" вимагали відставки міністра оборони Андрія Тарана з посади.
Комітет висловив недовіру міністру оборони. Відповідний лист за підписом голови комітету направили президенту як верховному головнокомандуючому і як людині, яка офіційно вносить подання на призначення і звільнення міністра оборони з посади,
– пояснив Рахманін.
Чому Таран має піти у відставку: позиція "Голосу"
Партія "Голос" вимагає від Володимира Зеленського внести до Верховної Ради подання на звільнення Андрія Тарана. На думку політсили, чинний очільник Міноборони не впорався зі своїми обов'язками у стані війни.
Що закидають Тарану
У "Голосі" зазначають, що Таран несе персональну відповідальність за:
- фактичний зрив низки оборонних контрактів;
- ймовірний зрив державного оборонного замовлення 2021 рік;
- неналежне виконання контрактів у рамках ДОЗ;
- згортання реформ у Збройних силах України та гальмування критичних законодавчих ініціатив.
Людина, яка є автором дуже дивного наказу про депреміювання військовослужбовців за вогонь у відповідь в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. І ця людина, на наш погляд, має залишити крісло очільника Міністерства оборони України,
– наголосив Рахманін.
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Що відомо про Андрія Тарана
- Він народився 4 березня 1955 року у німецькому Франкфурті-на-Одері в родині військового. У 1970-х роках закінчив Київське зенітне ракетне інженерне училище, де отримав спеціальність військового інженера-радіотехніка.
- З 1992 року Андрій Таран служив у центральному апараті Міноборони, через 2 роки він перейшов у Головне управління розвідки Міноборони.
- У грудні 2015-го року був призначений на посаду першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, цю посаду офіційно займав до квітня 2016-го.
- У 2016 році був звільнений в запас після досягнення граничного віку генеральської служби.
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