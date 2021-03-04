Комітет Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи відмовився карати нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву за образу журналіста Данила Мокрика. Відомство не знайшло для цього правових підстав.

Деталі рішення Комітету

У рішенні мовиться про те, що регламент не передбачає порядку врегулювання конфлікту між нардепом та іншою особою, який стався за межами сесійної зали.

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Члени комітету розглянули звернення 3 нардепів щодо інциденту між Кивою і журналістом Bihus.info Данилом Мокриком, а також лист самого журналіста.

Мокрик просив "вжити заходів відповідно до наданих повноважень у зв'язку з фактами використання народним депутатом Кивою під час виконання службових обов'язків нецензурної лайки".

Комітет не знайшов правових підстав для покарання народного депутата Киви за його неетичну поведінку під час спілкування з журналістом-розслідувачем проєкту Bihus.info Данилом Мокриком минулого місяця,

– мовиться у рішенні.

Члени комітету наголосили, що, якби така ситуація сталася між нардепами, то винуватця могли б покарати недопуском до щонайбільше 5 пленарних засідань.

А так, Комітет лише обмежився нагадуванням Киві про необхідність дотримання норм моралі та поваги до оточуючих. До речі, йому також надсилали лист з вимогою поясни інцидент, однак нардеп його проігнорував.

Що відомо про конфлікт Киви та Мокрика