Комітет Ради рекомендує скоротити кількість нардепів до 300: деталі
Комітет Верховної Ради з питань правової політики 14 січня рекомендував скоротити загальну кількість нардепів до 300 людей. Наразі Раду формують 450 народних обранців.
Як голосували члени комітету
Пропозицію про скорочення кількості нардепів підтримали 17 з 22 членів комітету. Про це повідомляє 24 канал.
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Проти проголосував 1 нардеп.
Утрималися – 5 народних обранців.
Левову частку голосів "за" дали парламентарі зі "Слуги народу".
Що було раніше
- Законопроєкт про зменшення кількості парламентарів у Раді президент Володимир Зеленський вніс на розгляд ще у 2019 році.
- Згодом Конституційний Суд України визнав, що цей законопроєкт відповідає Конституції, однак викликає певні застереження.
- У лютому 2020 року парламент попередньо схвалив законопроєкт.
- У 2020 році питання про скорочення народних обранців до 300 людей увійшло до всеукраїнського опитування, яке ініціював президент Зеленський. У "Слузі народу" згодом заявили, що ініціативу підтримали близько 90% опитуваних.
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