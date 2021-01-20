Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки висуне звернення до Конституційного Суду. Воно передбачає перевірку судом компетентності Олександра Тупицького.

Рішення щодо відповідного звернення комітет підтримав на засіданні 20 січня. Про це повідомили на сайті відомства.

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Звернення стосується розгляду питання стосовно відповідності голови КСУ Тупицького вимогам, які Конституція та закон про Конституційний Суд висувають до судді КСУ.

Зокрема, щодо відповідності Тупицького критерію "високі моральні якості" та його відповідності займаній посаді,

– підкреслили у комітеті.

Справа Тупицького: головне

Суддю підозрюють у неправдивих свідченнях та підкупі свідка у справі Зуївського енергомеханічного заводу, розташованого на окупованій території Донбасу.

28 грудня 2020 року Тупицький мав прийти до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій.

Однак суддя не з'явився, тому підозру йому надіслали поштою.

29 грудня президент Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив Тупицького з посади.

Зауважимо, саме під керівництвом Тупицького КСУ скасував закон про відповідальність за брехню в деклараціях.



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