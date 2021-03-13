Комітет Ради 15 березня розгляне створення ТСК у справі вагнерівців, – Арахамія

На засідання регламентного комітету Верховної Ради 15 березня винесуть пропозицію про створення нової Тимчасової слідчої комісії. Вона розслідуватиме історію з "вагнерівцями", а також записи переговорів між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів на брифінгу після з'їзду партії.

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Нова ТСК у справі вагнерівців

За словами нардепа, групи "Довіра" і "За майбутнє", а також "Опозиційна платформа "За життя" вже погодилися делегувати своїх депутатів до цієї комісії. Однак фракції "Голос" і "Європейська солідарність" цього наразі не зробили.

Арахамія додав, що парламентський комітет 15 березня розгляне створення комісії. Він сподівається, що ТСК все ж запрацює.

На початку жовтня регламентний комітет Ради підтримав створення тимчасової слідчої комісії по ситуації з найманцями ПВК "Вагнера" в Білорусі. Однак цю комісію досі не створили.

Крім того, комісія розслідуватиме записи переговорів між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим.

Нагадаємо, на початку березня 2021 року виконувач обов'язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов анонсував, що результати справи про зрив операції по "вагнерівцям" будуть найближчим часом, адже справу активно розслідують.

29 липня в Білорусі затримали 32 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера". Місцева влада заявляла тоді вони прибули до країни, аби дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів.

Частина із затриманих є у базі "Миротворця" – вони воювали на Донбасі на стороні Росії. Саме Росії усіх вагнерівців Білорусь і віддала, проігнорувавши запит України щодо екстрадиції.

Майже одразу у ЗМІ з'явилася інформація, що бойовиків ПВК "Вагнера" насправді планувала затримати Україна. Однак спецоперація зірвалася через "злив" з Офісу Президента.

Очільник ОП Андрій Єрмак у відповідь заявив, що готовий до будь-яких розслідувань у справі. Мовляв, "немає чого боятися і приховувати".

Розмова Медведчука та Суркова: основне