Правоохоронний комітет 27 січня підтримав законопроєкт №4392, який дає можливість генеральному прокурору передавати справи з Національного антикорупційного бюро в Службу безпеки України. Нардепка від фракції "Голос" Олександра Устінова розповіла, що "за" проголосували 18 членів комітету.

Джерело: 24 канал

Повна назва проєкту закону – "Про внесення змін до законодавства України про адмінправопорушення, кримінального законодавства щодо діяльності Служби безпеки України".

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Якщо законопроєкт підтримають в Раді, то генпрокурор зможе забрати справу в НАБУ з погодження свого заступника – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Олександра Устінова повідомила, що проти ухвалення цього проєкту закону в комітеті голосували лише представники "Голосу". Натомість підтримали його 18 нардепів, включно з представниками ОПЗЖ.

Документ можуть винести на розгляд в залу вже наступного тижня, – Устінова

На думку нардепки, законопроєкт буде винесений на розгляд депутатів вже наступного тижня. І додала, що членам комітету казали, що документ – дуже потрібний, адже вже ухвалили проєкт закону про розвідку.

А цей врегульовує додаткові питання в кримінально-процесуальному кодексі. І без нього розвідка в Україні не зможе запрацювати,

– зазначила членкиня правоохоронного комітету.

Вона також наголосила, юристи говорять про те, що цей законопроєкт є прямою загрозою для незалежності НАБУ. Адже фактично тепер Антикорупційне бюро не буде незалежним, тому що будь-яку справу можна буде забрати і віддати в СБУ.

"І це розвалює незалежність антикорупційної системи, яка до цього не була залежною від генерального прокурора", – розповіла Устінова.

Устінова: Нам говорили про запобіжники в цьому законопроєкті

За словами нардепки, під час засідання комітету було наведено аргументи щодо наявності в законопроєкті запобіжників, щоб Венедіктова чи інший генпрокурор не зловживали можливістю передачі справ до СБУ. Тобто, потрібно погодження керівника САП.

Але я нагадала, що керівник САП – заступник генпрокурора. Я собі слабо уявляю, як керівник має прийти до свого заступника і з ним погоджувати дії,

– додала вона.

Устінова відзначила, що законопроєкт. в якому прописана ця норма, позиціонується як технічний до основного документа, що стосується реформи СБУ.

"Але ми чудово розуміємо, що замість ухвалення технічного проєкту закону, покликаного допомогти реформі СБУ, нам вкотре втулили політичне рішення. Аби мати можливість забрати будь-яку справу з НАБУ і поховати її в СБУ", – підсумувала вона.