У Франції запровадять комендантську годину з метою протидії поширенню COVID-19 – з 18 години. Відповідні заходи стосуватимуться 15 регіонів країни.

Рішення набуде чинності з 2 січня 2021 року. Про це заявив речник французького уряду Габріель Аттал, повідомляє Euronews.

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Він зазначив, що заходи щодо комендантської години не стосуватимуться таких французьких міст як:

Париж;

Ліон;

Марсель.

На їхній території діятимуть встановлені раніше обмеження – з 20:00 до 06:00. Проте Ніцци та Реймсу запровадження комендантської години з 18:00 – стосуватиметься.

Вірус продовжує циркулювати у Франції з диспропорцією між територіями,

– пояснив Аттал, уточнивши, що перелік відповідних регіонів буде переглянутий за тиждень.

Він додав, що у випадку, якщо ситуація на певних територіях погіршиться, влада прийматиме необхідні рішення.

Водночас речник французького уряду наголосив, що комендантська година буде діяти на всій території відповідних департаментів, без різниці між містами та сільською місцевістю.